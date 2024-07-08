П’ятеро загиблих: прокуратура оновила дані щодо підриву автівки під Харковом

7 липня ввечері біля цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік с. Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль ВАЗ 2114.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Попередньо встановлено особи п’ятьох загиблих: 53-річний водій, 64-річна жінка (ймовірно, сестра загиблого водія), чоловік віком приблизно 40 років (ймовірно, племінник загиблого водія), 25-річна жінка (ймовірно, племінниця загиблого водія) та її 5-річний син.

Тривають пошуки тіла двомісячної доньки загиблої 25-річної жінки.

Тіла загиблих направлено до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи.

Слідчо-оперативна група продовжує роботу на місці.

Агентство Телевидения Новости