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Масована ракетна атака по Україні: вже 20 загиблих та 50 поранених

Масована ракетна атака по Україні: вже 20 загиблих та 50 поранених

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляє, що відомо про сімох загиблих і 25 постраждалих унаслідок російської ракетної атаки по Києву, а загалом в Україні – близько 20 загиблих і 50 постраждалих унаслідок ранкових ракетних ударів.

Про це повідомляє Кореспондент.

«Сьогоднішній ранок вчергове довів, що росія – країна терористів та виродків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни. На цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям», – йдеться в повідомленні.

Крім Києва, росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу й Донеччині.

«Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи – усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи. Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС. Сьогодні країна відчула не страх, а ще більше люті та ненависті. За терор проти цивільних та дітей відповідь буде», – додає міністр.

Агентство Телевидения Новости

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