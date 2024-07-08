У Харкові в Немишлянському районі міняють теплову магістраль

Фахівці централізованої служби ремонтів КП «Харківські теплові мережі» міняють майже пів кілометра магістралі в Немишлянському районі.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За словами керівника районної філії КП «ХТМ» Олега Левченкова, минулого опалювального сезону на цій ділянці було виявлено щонайменше шість дефектів, що спричиняло відключення тепла у п’яти мікрорайонах.

Після заміни труб стабільним теплопостачанням буде забезпечено 78 житлових будинків, по вісім шкіл та дитсадків, а також шість корпусів лікарняного комплексу.

Як розповів керівник Управління ремонтів КП «ХТМ» Рагуф Мамедов, теплові мережі до опалювального сезону готують у цілодобовому режимі. Це і перекладання магістралей, і ремонт приміщень теплових пунктів тощо.

Агентство Телевидения Новости