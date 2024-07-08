Підрив автівки під Харковом: знайшли тіло немовляти

Знайшли двомісячну дівчинку, яка загинула через російську міну.

Про це повідомив нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Нагадаємо, 7 липня ввечері біля цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік села Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль ВАЗ 2114.

Вибуховою хвилею немовля відкинуло на п’ятнадцять метрів від матері. Пошуки тривали від учора, першими йшли вибухотехніки – перевіряли територію, зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости