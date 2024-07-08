На Харківщині внаслідок обстрілу загорілося пшеничне поле

8 липня близько 13:00 ворог завдав удару по полю стиглої пшениці, що поблизу прифронтового села Курилівка Куп’янського району.

Сухе збіжжя миттєво загорілось, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на площу 20 га. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів.

О 15:15 вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на іншу частину поля загальною площею 65 га.

Працювало 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу ДСНС, у тому числі медичний розрахунок з Київщини.

Агентство Телевидения Новости