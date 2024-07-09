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У Харкові в ДТП серйозно постраждав мотоцикліст

У Харкові в ДТП серйозно постраждав мотоцикліст

Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких 16 громадян отримали травми. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

7 липня близько 20:00 по проспекту Героїв Харкова 39-річний водій мотоцикла Suzuki скоїв наїзд на пішохода. 41-річного постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні. Слідчі розслідують обставини ДТП.

Працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости

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