Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:46
Просмотров: 74

Скільки українських спортсменів поїде на Олімпійські ігри-2024 – Гутцайт

Скільки українських спортсменів поїде на Олімпійські ігри-2024 – Гутцайт

Україна буде представлена 140 спортсменами та спортсменками на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це заявив президент НОК України Вадим Гутцайт на пресконференції, повідомляє Чемпіон.

«Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії», — сказав Гутцайт.

Відтак в України буде найменше представництво у своїй історії на ОІ. До цього, найгірший показник був встановлений у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.

Зазначається, Україна 8 липня вже подала заявку до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про командний склад.

Президент НОК повідомив, що Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас він наголосив на збірній з футболу, яка вперше за час незалежності України виступить на ОІ.

Нагадаємо, Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 