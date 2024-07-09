Скільки українських спортсменів поїде на Олімпійські ігри-2024 – Гутцайт

Україна буде представлена 140 спортсменами та спортсменками на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це заявив президент НОК України Вадим Гутцайт на пресконференції, повідомляє Чемпіон.

«Загалом на сьогодні ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які будуть брати участь в Олімпійських іграх. Вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії», — сказав Гутцайт.

Відтак в України буде найменше представництво у своїй історії на ОІ. До цього, найгірший показник був встановлений у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.

Зазначається, Україна 8 липня вже подала заявку до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про командний склад.

Президент НОК повідомив, що Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас він наголосив на збірній з футболу, яка вперше за час незалежності України виступить на ОІ.

Нагадаємо, Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Агентство Телевидения Новости