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Спека не відступає: до 35 градусів прогнозують у Харкові 10 липня

Спека не відступає: до 35 градусів прогнозують у Харкові 10 липня

У середу, 10 липня, у Харкові та області очікується суха та сонячна погода. Вдень без опадів.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 10 липня

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 20-22°, вдень 33-35°.

Прогноз для Харківської області на 10 липня

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. 

Температура повітря вночі 18-23°, вдень 31-36°.

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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