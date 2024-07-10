Сегодня 07:01
Просмотров: 55
Спека не відступає: до 35 градусів прогнозують у Харкові 10 липня
У середу, 10 липня, у Харкові та області очікується суха та сонячна погода. Вдень без опадів.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 10 липня
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 20-22°, вдень 33-35°.
Прогноз для Харківської області на 10 липня
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 18-23°, вдень 31-36°.
Фото: Олексій Гуслєв