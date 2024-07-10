У Харківському районі перейменують майже 100 обʼєктів топоніміки

9 липня відбулося VII засідання робочої групи з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії: розглянули перейменування майже сотні топонімічних назв у Малоданилівській, Вільхівській, Південній міській, Циркунівській та Безлюдівській територіальних громадах.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

В обговоренні взяли участь представники обласної військової адміністрації, голови громад, науковці, краєзнавці, представники культурної спільноти та інші. Свої пропозиції щодо перейменування вулиць та провулків висловлювали і самі мешканці громад.

«Сьогодні ми закінчили перейменування об’єктів топоніміки по Харківському району області. На наступному засіданні розглянемо перейменування вулиць та провулків по місту Харкову. Чекатиму пропозицій від робочої групи. Особливе прохання – надавати назви, пов’язані з історією саме Харкова та його видатними особистостями», – зауважила заступниця голови Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська.

Агентство Телевидения Новости