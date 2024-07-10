Сіра зона та три черги відключень: пояснення від Держенергонагляду

В Держенергонагляді пояснили, що означає дві та три черги відключень електроенергії. Одночасне застосування двох черг означає, що у споживача протягом доби може не бути електроенергії орієнтовно 8 годин, три черги – це вже знеструмлення сумарно протягом доби близько 12 годин.

Про це розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, пише УНН.

«Всі споживачі поділені на умовні 6 груп. Маю на увазі всіх тих споживачів, які можуть бути відключені, крім об’єктів критичної інфраструктури. І з цих 6 груп формуються графіки, згідно з якими можуть здійснюватися відключення. При виникненні дефіциту електроенергії, диспетчер «Укренерго» дає розпорядження диспетчерам обленерго про застосування необхідної кількості черг і вони також мають цифровий вимір у вигляді величини потужності, яку необхідно знизити. Одночасне застосування двох черг означає, що у споживача протягом доби може не бути електроенергії орієнтовно 8 годин, три черги – це вже знеструмлення сумарно протягом доби близько 12 годин», – сказав Слободян.

Він додав, що під час «сірої зони» світла точно не буде, а під час «світло-сірої зони» – залежатиме від величини дефіциту, яка буде в конкретний момент.

«Іноді буває так, що залучаються не вся черга до відключення, якщо, наприклад, треба зняти потужність, яка дорівнює потужності половини черги, то зрозуміло, що не вся черга знеструмлюється, але це обов’язково враховується накопичувальним чином, ведеться аналітика у кожному обленерго скільки споживачів кожної групи вимикалося світло протягом місяця. І це обов’язково враховується при наступних сірих зонах», – додав Слободян.

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