Земельні оборудки: прокуратура повернула Харкову ділянки вартістю 60 млн грн

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова вжито заходів щодо повернення земельних ділянок, які незаконно вибули з власності Харківської міської територіальної громади.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що Харківською міською радою було надано у власність житлово-будівельному кооперативу земельні ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по Харківському шосе неподалік табору «Лісова казка».

При цьому вказаний ЖБК був обслуговуючим кооперативом, його фактична мета та порядок створення, організація та діяльність не відповідали вимогам законодавства до житлово-будівельного кооперативу.

Крім того, будь-якої забудови на земельних ділянках ЖБК не здійснив, натомість відчужив їх харківʼянину, який у подальшому розділив їх.

Окружною прокуратурою до Дзержинського районного суду м. Харкова подано позовну заяву про витребування 66 земельних ділянок загальною площею 11 га та вартістю понад 60 млн грн, які на теперішній час не забудовані та нікому не відчужені. Суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову.

Вказане рішення було оскаржено прокурором в апеляційному порядку.

Постановою Харківського апеляційного суду від 4 липня позовні вимоги окружної прокуратури задоволено, ухвалено витребувати вказані земельні ділянки на користь Харківської міської територіальної громади в особі Харківської міської ради.

Агентство Телевидения Новости