У Харкові комунальники усунули аварію на водогоні в Холодногірському районі

Ремонтні бригади служби водопровідних мереж Холодногірського району КП «Харківводоканал» ліквідували серйозну аварію на водоводі у пров. Динамічному.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як розказав начальник районної служби Олександр Сірко, цей трубопровід, який забезпечує водою мешканців кількох районів Харкова, експлуатується вже понад 50 років.

«Роботи ускладнювалися розташуванням інших комунікацій, глибиною залягання водоводу та наявністю ґрунтових вод. Проте з завданням упоралися у встановлені терміни. Паралельно замінили запірно-регулювальну арматуру магістралі на Полтавському Шляху», – повідомив Олександр Сірко.

Також він розповів, що з початку року бригади усунули 130 аварій на водоводах, упорядкували 260 оглядових колодязів, капітально відремонтували 132 водорозбірні колонки, переклали 1250 м мереж та замінили близько 40 пожежних гідрантів.

Агентство Телевидения Новости