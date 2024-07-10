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Окупанти обстріляли село на прикордонні Харківщини

Окупанти обстріляли село на прикордонні Харківщини

Сьогодні зранку росіяни завдали декілька ударів (попередньо – з танку) по Козачій Лопані, пошкодивши будівлю місцевої адміністрації.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Будівля Козачолопанського старостату використовувалася виключно у цивільних цілях – для надання адміністративних, медичних послуг та гуманітарної допомоги мешканцям селища. На щастя, під час обстрілу ніхто не постраждав, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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