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Окупанти обстріляли село на прикордонні Харківщини
Сьогодні зранку росіяни завдали декілька ударів (попередньо – з танку) по Козачій Лопані, пошкодивши будівлю місцевої адміністрації.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Будівля Козачолопанського старостату використовувалася виключно у цивільних цілях – для надання адміністративних, медичних послуг та гуманітарної допомоги мешканцям селища. На щастя, під час обстрілу ніхто не постраждав, зазначив Задоренко.