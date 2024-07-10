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Двоє загиблих, четверо постраждалих: на Харківщині слідчі задокументували наслідки російських атак

Двоє загиблих, четверо постраждалих: на Харківщині слідчі задокументували наслідки російських атак

Минулої доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 липня у селищі Куп’янськ – Вузловий внаслідок ворожого обстрілу військовими рф керованими авіабомбами зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди. Загинули цивільний чоловік та жінка. Ще четверо людей постраждали.

Через російський обстріл у селищі Циркуни пошкоджено приватний будинок.

Керованими авіабомбами військові рф вдарили по селу Борщова. Виникла пожежа у хвойному лісі.

Селище Ківшарівка окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган». Горіла хвойна підстилка.У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено багатоквартирний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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