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У Харкові леговик протаранив бетонні блоки, водій загинув

У Харкові леговик протаранив бетонні блоки, водій загинув

10 липня до поліції надійшло повідомлення про ДТП по проспекту Льва Ландау.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій «Fiat Cinquecento» не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонні блоки.

Поліцейські, які перші прибули за викликом, намагались врятувати постраждалого, надавали йому допомогу до приїзду медиків. Однак 55-річний чоловік помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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