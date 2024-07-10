На Харківському напрямку окупанти атакують авіацією: сьогодні скинули 15 КАБів

Оперативна інформація станом на 16.00 10.07.2024 щодо російського вторгнення.

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали дев’ять авіаударів – скинули 15 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти тричі марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три – тривають. Ситуація контрольована.

Ворог активізувався на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито дев’ять атак окупантів, ще дві – тривають.

Агентство Телевидения Новости