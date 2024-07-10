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Армія рф тероризує дронами прикордоння Харківщини: сильно пошкодили підстанцію, знищили «Старлінк»
Сьогодні, 10 липня, близько 6 ранку окупанти дев’ятьма FPV-дронами вдарили по приватному будинку старости у селі Івашки Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Пошкоджено будинок та господарчі споруди, енергомережі. Знищено «Старлінк», який забезпечував зв’язок з населеним пунктом. Без постраждалих.
Також сьогодні близько 12:00 росіяни вдарили дронами по підстанції у селі Одноробівка. У результаті значно пошкоджено енергообладнання, 13 населених пунктів і 2390 абонентів без світла. Потерпілих немає.