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Армія рф тероризує дронами прикордоння Харківщини: сильно пошкодили підстанцію, знищили «Старлінк»

Армія рф тероризує дронами прикордоння Харківщини: сильно пошкодили підстанцію, знищили «Старлінк»

Сьогодні, 10 липня, близько 6 ранку окупанти дев’ятьма FPV-дронами вдарили по приватному будинку старости у селі Івашки Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Пошкоджено будинок та господарчі споруди, енергомережі. Знищено «Старлінк», який забезпечував зв’язок з населеним пунктом. Без постраждалих.

Також сьогодні близько 12:00 росіяни вдарили дронами по підстанції у селі Одноробівка. У результаті значно пошкоджено енергообладнання, 13 населених пунктів і 2390 абонентів без світла. Потерпілих немає.

Агентство Телевидения Новости

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