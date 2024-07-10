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Вже цього літа винищувачі F-16 літатимуть у небі України – Блінкен

Вже цього літа винищувачі F-16 літатимуть у небі України – Блінкен

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 вже цього літа літатимуть у небі України.

Як повідомляє УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив під час виступу на Публічному форумі НАТО.

«Я радий оголосити, що поки ми розмовляємо, передача винищувачів F-16 йде повним ходом», – сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що літаки надходять від Данії та Нідерландів.

«Ці винищувачі будуть літати в небі України цього літа, аби забезпечити, щоби Україна могла продовжувати ефективно обороняти себе від російської агресії», – наголосив Блінкен.

Агентство Телевидения Новости

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