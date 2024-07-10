Як уберегтися від теплового удару під час спеки – МОЗ

Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар.

Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги, радять лікарі.

Перша допомога при тепловому ударі:

Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.У разі блювання, покладіть людину на бік.Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу, нагадують в МОЗ.

Агентство Телевидения Новости