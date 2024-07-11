Військові розповіли, що відбувається на Харківському напрямку
На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, Загалом, минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили три ворожих атаки.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в районі Глибокого, а також здійснює підготовку підрозділів 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську.
Українські війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.
Ворог наніс в напрямку позицій ЗСУ 14 авіаційних ударів (29 КАБ) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи.
Також ворог завдав 44 удари дронами-камікадзе та здійснив 390 обстрілів.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 151 особу.
На Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими дві ББМ, 9 артсистем, 11 автомобілів, чотири одиниці спеціальної техніки, 36 БпЛА.
Знищено 70 укриттів, стартовий майданчик запуску БПЛА та три пункти зберігання боєприпасів.