У ДПСУ показали бойову роботу протитанкістів на Вовчанському напрямку

Протитанкісти підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» працюють по різноманітних цілях загарбників ­– і по техніці, і опорних пунктах.

Відео роботи бійців показали в Державній прикордонній службі України.

«Головне, щоб все було максимально ефективно та швидко. Виїхали – відстрілялися – поїхали. На весь цей цикл у прикордонників разом з дорогою йде менш як година», – зазначили в ДПСУ.

Для транспортування 50-кілограмового станкового гранатомета розрахунок використовує Volkswagen Transporter. Автомобіль був наданий для поліпшення мобільності прикордонних підрозділів благодійниками з BGV Charity Fund. Тож протитанковий розрахунок може оперативно виїхати на позицію й завдати ударів по визначених обʼєктах.

Також до роботи залучені аеророзвідники, які знаходять ціль, надають її координати, корегують, а також слідкують за наявністю в небі «пташок» противника. Щоб, у разі їх появи, відразу дати команду розрахунку про згортання та зміну позиції.

Агентство Телевидения Новости