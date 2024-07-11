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У Харкові комунальники відновлюють будинок, в який влучив «шахед»

У Харкові комунальники відновлюють будинок, в який влучив «шахед»

У житловому будинку на пр. Любові Малої, який був пошкоджений внаслідок прямого влучання «шахеду», тривають будівельно-відновлювальні роботи. 

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, на другому поверсі фахівці забетонували підлогу у квартирах. Зараз вони відновлюють внутрішні перегородки. Крім того, спеціалісти демонтують опорну фасадну стіну.

Після цього в будинку планують повністю відновити покрівлю, вентканали, зруйновані плити-перекриття та відбудувати стіни.

«У квартирах і місцях загального користування будуть замінені пошкоджені вікна. Також там проведуть зовнішні оздоблювальні роботи», – розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

Агентство Телевидения Новости

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