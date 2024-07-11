Добровільно працювала на окупантів на Харківщині: викрито мешканку Ізюмщини

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана — жителька міста Ізюм. За даними дізнання, під час захоплення міста російськими військовими вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Колаборантка обійняла посаду «головного спеціаліста відділу документального забезпечення» в окупаційній адміністрації Ізюмського району.

Нині громадянка переховується від відповідальності, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости