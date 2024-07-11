Данія замовила виробництво 18 САУ «Богдана» для українських військових

Виробництво 18 самохідних гаубиць «Богдана» замовила Данія для ЗСУ.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на пресслужбу міністерства оборони країни.

Очікується, що артустановки, які фінансує Копенгаген, будуть доставлені в найближчі місяці.

«Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості в Києві, я переконався в можливостях підтримки України через придбання безпосередньо в української оборонної промисловості. Таким чином ми гарантуємо, що обладнання, якого потребують українці, на фронті можна виробляти й доставляти поряд, це забезпечує деякі очевидні матеріально-технічні переваги, допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він також висловив сподівання, що більше країн підуть данською моделлю закупівель в Україні, оскільки «можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз».

За його словами, є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні.

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