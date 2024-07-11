Еколог, клішист та рекламний агент: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 11 липня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2310 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Клішист – 20000 грн.

2. Вогнетривник – 19100 грн.

3. Наповнювач ампул – 15400 грн.

4. Оцінювач (експертна оцінка майна) – 15000 грн.

5. Дефектоскопіст з ультразвукового контролю – 14200 грн.

6. Еколог – 14000 грн.

7. Вальник лісу – 12400 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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