Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:04
Просмотров: 85

З 11 липня в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет

З 11 липня в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет

Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.

А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути розміщені комбіновані медичні попередження, повідомляє Бабель.

Цього вимагає закон України № 1978-XI, який набув чинності рік тому — 11 липня 2023 року.

Закон дав рік на розпродаж залишків тютюнових і нікотинових виробів, але сьогодні цей термін закінчився, тож заборони повністю набули чинності.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 