Сегодня 16:04
Просмотров: 85
З 11 липня в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет
Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.
А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути розміщені комбіновані медичні попередження, повідомляє Бабель.
Цього вимагає закон України № 1978-XI, який набув чинності рік тому — 11 липня 2023 року.
Закон дав рік на розпродаж залишків тютюнових і нікотинових виробів, але сьогодні цей термін закінчився, тож заборони повністю набули чинності.