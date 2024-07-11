З 11 липня в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет

Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.

А на всіх упаковках тютюнових виробів мають бути розміщені комбіновані медичні попередження, повідомляє Бабель.

Цього вимагає закон України № 1978-XI, який набув чинності рік тому — 11 липня 2023 року.

Закон дав рік на розпродаж залишків тютюнових і нікотинових виробів, але сьогодні цей термін закінчився, тож заборони повністю набули чинності.

Агентство Телевидения Новости