Укрпошта випустила марки зі скіфським золотом «Скарби Криму»

Укрпошта спільно з Міністерством культури та інформаційної політики презентували лімітований поштовий набір «Скарби Криму. Повернення», випущений за проєктом «Власна марка».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«Ми довго боролися за своє й нарешті, у червні 2023 року, Україна здобула історичну перемогу проти росії на міжнародній правовій арені: Верховний суд Нідерландів підтвердив повернення додому 565 артефактів виставки «Крим: золото й таємниці Чорного моря», – наголошують в Укрпошті.⠀

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