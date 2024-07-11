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Меттью МакКонахі покусали бджоли: актор поліз до вулика

Меттью МакКонахі покусали бджоли: актор поліз до вулика

Американський актор Меттью МакКонахі зізнався, що на нього напали бджоли.

Він показав моторошне фото, на якому важко не помітити серйозний набряк на його обличчі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Instagram-сторінку зірки.

54-річний актор поділився фотографією, на якій видно його помітно набряклу праву сторону обличчя. Його око опухло, а щока добряче надулася, в порівнянні з іншою стороною.

«Бджолиний вулик», – підписав він фото, маючи на увазі те, що його вжалили.

Агентство Телевидения Новости

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