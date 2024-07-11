У Харкові в понеділок два райони частково опиняться без газу: ремонтні роботи

«Газмережі» проведуть ремонтно-відновлювальні роботи у частинах Шевченківського та Київського районів Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

15 липня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» будуть проводити ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі середнього тиску у частинах Шевченківського та Київського районів міста, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання мешканцям деяких будинків.

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами, наголошують фахівці «Газмережі».

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