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На Харківщині поліція розшукала дитину: заблукав вулицею

На Харківщині поліція розшукала дитину: заблукав вулицею

В Ізюмському районі поліцейські оперативно розшукали трирічну дитину, яка загубилася.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

11 липня до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП у місті Барвінкове звернулась місцева мешканка. Вона повідомила про зникнення 3-річної дитини. Як розповіла жінка, хлопчик гуляв у дворі.

Мати за ним наглядала, але коли вийшла з будинку, виявила відсутність сина та одразу зателефонувала до поліції.

За наданими прикметами поліцейські оперативно розшукали зниклого хлопчика. Він пішов зустрічати бабусю з магазина. Ювенальні поліцейські провели з жінкою профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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