Відомо, хто стане новим суперником Ломаченка та місце проведення бою

Промоутер Боб Арум підтвердив, що веде переговори про поєдинок українського легковаговика Василя Ломаченка проти Джервонти Девіса.

Бій запланований на листопад і має відбутися у Лас-Вегасі, повідомляє SPORT.UA.

Ломаченко після перемоги над Джорджем Камбососом має титул IBF. Девіс завоював титул WBA ще у 2019 році та встиг п’ять разів його захистити.

Зазначимо, що іншими титулами у легкій вазі володіють Денис Берінчик (WBO) та Шакур Стівенсон (WBC).

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