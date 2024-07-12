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Відомо, хто стане новим суперником Ломаченка та місце проведення бою
Промоутер Боб Арум підтвердив, що веде переговори про поєдинок українського легковаговика Василя Ломаченка проти Джервонти Девіса.
Бій запланований на листопад і має відбутися у Лас-Вегасі, повідомляє SPORT.UA.
Ломаченко після перемоги над Джорджем Камбососом має титул IBF. Девіс завоював титул WBA ще у 2019 році та встиг п’ять разів його захистити.
Зазначимо, що іншими титулами у легкій вазі володіють Денис Берінчик (WBO) та Шакур Стівенсон (WBC).