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На Харківщині 39-річний чоловік потонув в річці
12 липня від Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у річці Оріль села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув чоловік 1985 року народження.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Тіло загиблого чоловіка було витягнуто на берег місцевими мешканцями та передано працівникам поліції. Обставини події наразі встановлюються.
Головне управління ДСНС України у Харківській області нагадує громадянам про основні правила безпеки на воді:
• Не пірнайте у незнайомих місцях;• Не купайтеся на самоті;• Не вживайте алкоголь під час купання;• Слідкуй за дітьми під час відпочинку.