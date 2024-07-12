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На Харківщині 39-річний чоловік потонув в річці

На Харківщині 39-річний чоловік потонув в річці

12 липня від Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у річці Оріль села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув чоловік 1985 року народження.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Тіло загиблого чоловіка було витягнуто на берег місцевими мешканцями та передано працівникам поліції. Обставини події наразі встановлюються.

Головне управління ДСНС України у Харківській області нагадує громадянам про основні правила безпеки на воді:

• Не пірнайте у незнайомих місцях;• Не купайтеся на самоті;• Не вживайте алкоголь під час купання;• Слідкуй за дітьми під час відпочинку.

Агентство Телевидения Новости

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