На Харківщині 39-річний чоловік потонув в річці

12 липня від Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у річці Оріль села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув чоловік 1985 року народження.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Тіло загиблого чоловіка було витягнуто на берег місцевими мешканцями та передано працівникам поліції. Обставини події наразі встановлюються.

Головне управління ДСНС України у Харківській області нагадує громадянам про основні правила безпеки на воді:

• Не пірнайте у незнайомих місцях;• Не купайтеся на самоті;• Не вживайте алкоголь під час купання;• Слідкуй за дітьми під час відпочинку.

Агентство Телевидения Новости