З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе у поїзд Харків – Івано-Франківськ

Жіночі купе доступні ще в 4 поїздах Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на рейсах далекого сполучення:•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

«Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Нагадаємо, вже зараз курсують із жіночими купе:

•⁠ ⁠№15/16 Харків – Ясіня;•⁠ ⁠№17/18 Харків – Ужгород;•⁠ ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;•⁠ ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;•⁠ ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;•⁠ ⁠№29/30 Київ – Ужгород;•⁠ ⁠№81/82 Київ – Ужгород;•⁠ ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня.Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років

Агентство Телевидения Новости