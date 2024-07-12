З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе у поїзд Харків – Івано-Франківськ
Жіночі купе доступні ще в 4 поїздах Укрзалізниці.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на рейсах далекого сполучення:• № 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
№ 95/96 Київ — Рахів.
«Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Нагадаємо, вже зараз курсують із жіночими купе:
• №15/16 Харків – Ясіня;• №17/18 Харків – Ужгород;• №26/236 Одеса – Ясіня;• №3/4 Запоріжжя – Ужгород;• №41/42 Дніпро – Трускавець;• №29/30 Київ – Ужгород;• №81/82 Київ – Ужгород;• №75/76 Київ – Кривий Ріг.
Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня.Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років