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На Харківщині внаслідок обстрілів немає електропостачання у Дергачівській громаді

На Харківщині внаслідок обстрілів немає електропостачання у Дергачівській громаді

У зв’язку з масованими російськими обстрілами у Дергачівській громаді досі відсутнє електропостачання у всіх старостинських округах, окрім Русько-Лозівського.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За інформацією Дергачівського РЕМу, внаслідок обстрілів суттєво пошкоджено високовольтні лінії електропередачі. На місцях руйнацій працює декілька груп профільних спеціалістів. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно вирішити цю проблему.

Орієнтовний час відновлення електропостачання – 3-4 доби (за наявності сприятливих безпекових умов).

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики працюють на межі можливостей, нерідко ризикуючи власним життям», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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