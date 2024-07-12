До 25 керованих авіабомб щодоби: тривають обстріли росіян у Вовчанській громаді (фото)

Зранку 11 липня окупанти обстріляли селище Білий Колодязь.

Три ворожі керовані авіабомби влучили по житлових будинках, потрощили оселі, перебили лінії електропередачі, повідомляє поліція Харківської області.

В таких ситуаціях поліція – єдина можливість вирішити проблеми з евакуацією людей, тварин, гуманітарною допомогою та навіть з пожежею, зазначив начальник сектору реагування патрульної поліції у Вовчанську Олексій Харківський.

Поліція оперативно прибула за вказаною адресою.

За словами Олексія Харківського, після обстрілу погодилися виїхати дві родини.

«В цьому населеному пункті дітей не залишилося, близько трьох тижнів тому ми вивезли останніх дітей, умовили їх виїхати з цього населеного пункту, тут залишатися вже було небезпечно, – розповів Олексій Харківський. – Зараз ми будемо евакуйовувати дітей з сіл, які розташовані далі від лінії фронту».

Він також додав, що «поліцейські працюють у тісній взаємодії з волонтерами. Не забудуть і про безпритульних тварин».До війни в селищі Білий Колодязь проживало до 4 тисяч жителів. Сьогодні тут залишилося не більше 400 людей.

Агентство Телевидения Новости