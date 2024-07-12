На Харківському напрямку окупанти 8 разів штурмували позиції ЗСУ, на Куп’янському – 4

Оперативна інформація станом на 16.00 12.07.2024 щодо російського вторгнення.

Під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні, зі сторони росії терористи завдали шість ударів, зокрема, скинули 12 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Стариця, Липці, Малі Проходи, Вовчанськ.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого, Вовчанська та Стариці. Наразі триває бойове зіткнення поблизу Стариці. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового та Новоселівки, застосував КАБи по Куп’янську. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія, за підтримки авіації, здійснила десять атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Чотири боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще шість – триває.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка та Виїмка оборонці української землі відбивають три атаки противника. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Олександрополя, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Прогресу, Лозуватського, Новоолександрівки, Карлівки та Яснобродівки.

Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника, дев’ять боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости