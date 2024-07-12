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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом відвідав Харківську область

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з робочим візитом відвідав Харківську область

Денис Шмигаль і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов проінспектували хід відновлювальних робіт у селищі Старий Салтів Чугуївського району та поспілкувалися із місцевими жителями.

Про це повідомляє ХОВА.

«Старий Салтів постійно потерпає від російських атак. Попри це, життя в селищі триває. Наразі тут іде відновлення житлових будинків, амбулаторії та будівлі ліцею. Реконструкція відбувається за принципом «краще, ніж було»: утеплюється фасад, відбувається заміна інженерних мереж, враховуються норми безбар’єрності. Лише цього року на ліквідацію наслідків російської агресії в Харківській області Уряд виділив 1,7 мільярда гривень», – сказав Денис Шмигаль.

Станом на сьогодні у селищі Старий Салтів реалізується 17 проєктів відновлення. Загальний обсяг фінансування складає 587,6 мільйона гривень. Кошти – Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

«Продовжуємо відбудовувати житлову сферу області та об’єкти соціальної інфраструктури. Сьогодні це один з основних пріоритетів нашої роботи. Щиро вдячний Уряду України й особисто прем’єр-міністру Денису Шмигалю за плідну комунікацію, підтримку та увагу до Харківщини. Продовжуємо працювати далі», – сказав Олег Синєгубов.

На сьогоднішні у селищі Старий Салтів завершено 9 проєктів з відновлення багатоквартирних житлових будинків на вулицях Східній, Садовій, Перемоги, Культури та Некрасова. Роботи з відбудови інших багатоквартирних будинків тривають у межах перехідних проєктів на 2024 рік і будуть завершені згідно з планом.

Агентство Телевидения Новости

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