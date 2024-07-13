За пів року на блокпостах Харкова нацгвардійці вилучили понад 300 кг вибухівки

На блокпостах Харкова Слобожанські кінологи вилучили майже 302 кг вибухових речовин за шість місяців. Найпроблемнішими залишаються три блокпости – на в’їздах у Харків з боку Чугуєва, Сум та Києва.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

З боку Сум та Чугуєва правопорушники везуть у Харків заборонені та небезпечні предмети, трасою Харків – Київ намагаються вивезти до інших регіонів України зброю, вибухівку, наркотики.

Загалом за перше півріччя 2024 року мобільними кінологічними групами 5-ї Слобожанської бригади НГУ на блокпостах Харкова було знайдено та вилучено:

Зброя – 68 одиниць:

кулемет ПКМ – 3 шт.;автомат АК-74 – 13 шт.;автомат АКС-У – 12 шт.;пістолет ПМ – 1 шт.;пістолет ТТ – 1 шт.;гранатомети – 19 шт.;холодна зброя – 8 шт.;пластини динамічного танкового захисту – 11 шт.

Набої – 30 461 шт.:

калібру 9 мм – 123 шт.;калібру 5,45 – 20 164 шт.;калібру 5,56 – 4 785 шт.;калібру 7,62 – 4 684 шт.;калібру 8,6 – 50 шт.;калібру 12,7 – 654 шт.;калібру 32 мм – 1 шт.

Вибухові речовини / гранати:

гранати різних видів – 110 шт.;саморобний вибуховий пристрій – 3 шт.;запали різних видів – 97 шт.;гранатометних пострілів різних видів – 124 шт.;міна – 1 шт.;детонатори різних видів – 218 шт.;вогневий шнур – 49 м;підривачі різних видів – 348 шт.;мінний детонатор – 8 шт.;міна різних видів – 12 шт.;тротил – 72,6 кг;пластид – 106,37 кг;гексоген – 12,3 кг;порох – 110,688 кг;ЗД6 танковий – 7 шт.;світлові сигнальні ракети – 3 шт.

Наркотичні речовини:

канабіс – 762 г;метамфетамін – 15 г;амфетамін – 12,2 г;«сіль» – 102 г;екстазі – 14 шт.;псилоцибінові гриби – 121 г;alfa pvp – 4 г;морфій – 12 ампул;трамадол – 291 шт.;езопрам – 30 шт.;баклофен – 153 шт.;налбуфін – 42 ампул;норадреналін – 5 ампул;тразодонт – 49 шт.;метадон – 38 шт.;лірика – 54 шт.;габана – 141 шт.;прилад для випарювання наркотичних речовин – 13 шт.

Виявлення забороненого вантажу службовими собаками

Мальта виявила: автомат – 3 од., набої – 10 350 шт., холодна зброя – 4 шт., гранати – 29 шт., запали – 33 шт., міна – 1 шт., вибухові речовини – 17 200 г, підривачі – 8 шт., мінний детонатор – 8 шт., порохові заряди ППЗ до 120 мм – 51 шт., постріл до РПГ – 4 шт., наркотичні та психотропні пігулки – 432 шт., канабіс – 8 г.

Антей виявив: набої 5,45 – 2950 шт., граната М67 – 1 шт.

Лорд виявив: пістолет ТТ – 1 од., гранати – 22 шт., запали – 2 шт., набої – 869 шт., детонатор – 38 шт., вогневий шнур 3 м, вибухові речовини – 4300 г, вибухові пристрої – 11 шт., наркотичні речовини: канабіс – 127 г, амфетамін – 5 г, метамфетамін – 3 г, «сіль» – 23 г), наркотичні фармацевтичні препарати – 59 шт.

Аморек виявив: ПКМ (АГ 669) – 1 шт., автомат – 6 шт., холодна зброя – 1 шт., набої – 6501 шт., гранати – 19 шт., запал – 20 шт., міни – 2 шт., детонатори – 177 шт., вибухові речовини – 36 888 г, вибухові пристрої – 16 шт., підривач – 9 шт., саморобний вибуховий пристрій – 3 шт., ручка ствола Braining – 2 шт., наркотичні речовини – 99 г, наркотичні фармацевтичні препарати – 79 шт.

Вета виявила: зброя – 2 шт., гранатомет – 1 шт., набої – 3 854 шт., гранати – 28 шт., запали – 19 шт., вибухові пристрої – 29 шт., динамічний танковий захист – 11 шт., танковий снаряд ЗД6 – 7 шт., вибухові речовини – 26800 г, наркотичні речовини: канабіс – 34 г, «сіль» – 10 г, амфетамін – 2 г, наркотичні фармацевтичні препарати – 33 шт.

Бігі виявив: зброя – 30 од., набої – 2755 шт., гранати – 8 шт., запал – 4 шт., станок від АГС – 1 шт., вибухові пристрої – 208 шт., холодна зброя – 1 шт., вибухові речовини – 1325 г, наркотичні речовини – 405 г, наркотичні фармацевтичні засоби – 17 шт.

Джукі виявив: набої – 1847 шт., гранати – 10 шт., запали – 6 шт., міномет 120 мм – 1 шт., тротилова шашка 200 г. – 2 шт., вибухові заряди до 120 мм. – 16 шт., ручна сигнальна ракета – 1 шт., наркотичні речовини – 47,5 г, наркотичні фармацевтичні препарати – 83 шт.

Тор виявив: автомат (АКС-74У) – 1 шт., набої – 1173 шт., гранати – 5 шт., запал – 10 шт., холодна зброя – 1 шт., наркотичні фармацевтичні препарати – 17 шт., наркотичні речовини («сіль» – 53 г, канабіс – 5 г).

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