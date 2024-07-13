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За пів року на блокпостах Харкова нацгвардійці вилучили понад 300 кг вибухівки

За пів року на блокпостах Харкова нацгвардійці вилучили понад 300 кг вибухівки

На блокпостах Харкова Слобожанські кінологи вилучили майже 302 кг вибухових речовин за шість місяців. Найпроблемнішими залишаються три блокпости – на в’їздах у Харків з боку Чугуєва, Сум та Києва.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

З боку Сум та Чугуєва правопорушники везуть у Харків заборонені та небезпечні предмети, трасою Харків – Київ намагаються вивезти до інших регіонів України зброю, вибухівку, наркотики.

Загалом за перше півріччя 2024 року мобільними кінологічними групами 5-ї Слобожанської бригади НГУ на блокпостах Харкова було знайдено та вилучено:

Зброя – 68 одиниць:

кулемет ПКМ – 3 шт.;автомат АК-74 – 13 шт.;автомат АКС-У – 12 шт.;пістолет ПМ – 1 шт.;пістолет ТТ – 1 шт.;гранатомети – 19 шт.;холодна зброя – 8 шт.;пластини динамічного танкового захисту – 11 шт.

Набої – 30 461 шт.:

калібру 9 мм –  123 шт.;калібру 5,45 – 20 164 шт.;калібру 5,56 – 4 785 шт.;калібру 7,62 – 4 684 шт.;калібру 8,6 – 50 шт.;калібру 12,7 – 654 шт.;калібру 32 мм – 1 шт.

Вибухові речовини / гранати:  

гранати різних видів – 110 шт.;саморобний вибуховий пристрій – 3 шт.;запали різних видів – 97 шт.;гранатометних пострілів різних видів – 124 шт.;міна – 1 шт.;детонатори різних видів – 218 шт.;вогневий шнур – 49 м;підривачі різних видів – 348 шт.;мінний детонатор – 8 шт.;міна різних видів – 12 шт.;тротил – 72,6 кг;пластид – 106,37 кг;гексоген – 12,3 кг;порох – 110,688 кг;ЗД6 танковий – 7 шт.;світлові сигнальні ракети – 3 шт.

Наркотичні речовини:

канабіс – 762 г;метамфетамін – 15 г;амфетамін – 12,2 г;«сіль» – 102 г;екстазі – 14 шт.;псилоцибінові гриби – 121 г;alfa pvp – 4 г;морфій – 12 ампул;трамадол – 291 шт.;езопрам – 30 шт.;баклофен – 153 шт.;налбуфін – 42 ампул;норадреналін – 5 ампул;тразодонт – 49 шт.;метадон – 38 шт.;лірика – 54 шт.;габана – 141 шт.;прилад для випарювання наркотичних речовин – 13 шт.

Виявлення забороненого вантажу службовими собаками

Мальта виявила: автомат – 3 од., набої – 10 350 шт., холодна зброя – 4 шт., гранати – 29 шт., запали – 33 шт., міна – 1 шт., вибухові речовини – 17 200 г, підривачі – 8 шт., мінний детонатор – 8 шт., порохові заряди ППЗ до 120 мм – 51 шт., постріл до РПГ – 4 шт., наркотичні та психотропні пігулки – 432 шт., канабіс – 8 г.

Антей виявив: набої 5,45 – 2950 шт., граната М67 – 1 шт.

Лорд виявив: пістолет ТТ – 1 од., гранати – 22 шт., запали – 2 шт., набої – 869 шт., детонатор – 38 шт., вогневий шнур 3 м, вибухові речовини – 4300 г, вибухові пристрої – 11 шт., наркотичні речовини: канабіс – 127 г, амфетамін – 5 г, метамфетамін – 3 г, «сіль» – 23 г), наркотичні фармацевтичні препарати – 59 шт.

Аморек виявив: ПКМ (АГ 669) – 1 шт., автомат – 6 шт., холодна зброя – 1 шт., набої – 6501 шт., гранати – 19 шт., запал – 20 шт., міни – 2 шт., детонатори – 177 шт., вибухові речовини – 36 888 г, вибухові пристрої – 16 шт., підривач – 9 шт., саморобний вибуховий пристрій – 3 шт., ручка ствола Braining – 2 шт., наркотичні речовини – 99 г, наркотичні фармацевтичні препарати – 79 шт.

Вета виявила: зброя – 2 шт., гранатомет – 1 шт., набої – 3 854 шт., гранати – 28 шт., запали – 19 шт., вибухові пристрої – 29 шт., динамічний танковий захист – 11 шт., танковий снаряд ЗД6 – 7 шт., вибухові речовини – 26800 г, наркотичні речовини: канабіс – 34 г, «сіль» – 10 г, амфетамін – 2 г, наркотичні фармацевтичні препарати – 33 шт.

Бігі виявив: зброя – 30 од., набої – 2755 шт., гранати – 8 шт., запал – 4 шт., станок від АГС – 1 шт., вибухові пристрої – 208 шт., холодна зброя – 1 шт., вибухові речовини – 1325 г, наркотичні речовини – 405 г, наркотичні фармацевтичні засоби – 17 шт.

Джукі виявив: набої – 1847 шт., гранати – 10 шт., запали – 6 шт., міномет 120 мм – 1 шт., тротилова шашка 200 г. – 2 шт., вибухові заряди до 120 мм. – 16 шт., ручна сигнальна ракета – 1 шт., наркотичні речовини – 47,5 г, наркотичні фармацевтичні препарати – 83 шт.

Тор виявив: автомат (АКС-74У) – 1 шт., набої – 1173 шт., гранати – 5 шт., запал – 10 шт., холодна зброя – 1 шт., наркотичні фармацевтичні препарати – 17 шт., наркотичні речовини («сіль» – 53 г, канабіс – 5 г).

Агентство Телевидения Новости

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