На Харківщині у Старосалтівській громаді триває відновлення будинків

У Старосалтівській громаді триває відновлення багатоквартирних житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє ХОВА.

«Ми продовжуємо відновлювати населені пункти, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Зокрема, відбудовуємо багатоквартирні житлові будинки у селищі Старий Салтів. На сьогодні вже маємо низку завершених проєктів з відновлення. Створення умов для повернення жителів громад до власних осель є одним із ключових питань в роботі обласної військової адміністрації. Продовжуємо працювати далі», – сказав Олег Синєгубов.

В межах Регіональної програми відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану у 2023 році на території селища Старий Салтів Чугуївського району розпочато 17 проєктів відновлення багатоквартирних житлових будинків, а також амбулаторії та ліцею, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії рф.

Під час відновлювальних робіт у багатоквартирних житлових будинках були відремонтовані покрівлі, утеплені плити перекриття, виконано опорядження фасадів, ремонт вхідних груп та місць загального користування, замінено віконні та дверні блоки, відремонтовано балкони, проведено вимощення та часткову заміну інженерних мереж тощо.

Тривають роботи з відновлення будівлі Старосалтівського ліцею та амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Агентство Телевидения Новости