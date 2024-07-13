У Харкові автівка вилетіла на узбіччя – у водія стався тепловий удар

В Харкові на лінію 102 зателефонував перехожий. Чоловік повідомив, що на його очах авто з’їхало на узбіччя, у салоні – непритомний водій.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Уже за лічені хвилини патрульні були на місці події. У салоні авто перебував чоловік, якого судомило.

Патрульні, не гаючи часу, спробували відчинити авто та викликали швидку. Через вікно було помітно, що стан чоловіка погіршувався, тож інспектори разом з небайдужими громадянами розбили скло автівки, аби потрапити всередину, розказали у поліції.

Поліцейські одразу надали необхідну допомогу та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків, які його ушпиталили.

Агентство Телевидения Новости