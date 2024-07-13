У Харкові автівка вилетіла на узбіччя – у водія стався тепловий удар
В Харкові на лінію 102 зателефонував перехожий. Чоловік повідомив, що на його очах авто з’їхало на узбіччя, у салоні – непритомний водій.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Уже за лічені хвилини патрульні були на місці події. У салоні авто перебував чоловік, якого судомило.
Патрульні, не гаючи часу, спробували відчинити авто та викликали швидку. Через вікно було помітно, що стан чоловіка погіршувався, тож інспектори разом з небайдужими громадянами розбили скло автівки, аби потрапити всередину, розказали у поліції.
Поліцейські одразу надали необхідну допомогу та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків, які його ушпиталили.