Окупанти зранку обстріляли Харківщину: поранення склом зазнала жінка

Об 11:45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін.

Інформація про постраждалих не надходила, повідомляє ХОВА.

Близько 12:00 години внаслідок обстрілу загорілось приміщення відділення Нової пошти у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також в результаті ворожих ударів по Куп’янську-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці, зазначив Синєгубов.

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