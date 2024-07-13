Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:01
Просмотров: 102

Окупанти зранку обстріляли Харківщину: поранення склом зазнала жінка

Окупанти зранку обстріляли Харківщину: поранення склом зазнала жінка

Об 11:45 під ворожим обстрілом опинилось село Пристін.

Інформація про постраждалих не надходила, повідомляє ХОВА.

Близько 12:00 години внаслідок обстрілу загорілось приміщення відділення Нової пошти у селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також в результаті ворожих ударів по Куп’янську-Вузловому поранення склом зазнала 39-річна жінка. Їй була надана медична допомога на місці, зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 