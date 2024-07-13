На Харківщині у Вовчанську батьки сховали 3 дітей від евакуації

Батьки переховували трьох дітей від евакуації у Вовчанську, який щоденно обстрілює рф.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

«Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 роки, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись», – зазначив Тимошко.

Сьогодні поліцейські Вовчанську спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знайшли дітей за допомогою дрону та вивезли з Вовчанська.

Агентство Телевидения Новости