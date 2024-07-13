Під час повторного удару по Будах загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області

Сьогодні, 13 липня, під час повторного обстрілу селища Буди, був убитий Артем Костиря, начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події.

«Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю», – зазначив Терехов.

Міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Артема Костирі – начальника Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області, який загинув сьогодні.

Агентство Телевидения Новости