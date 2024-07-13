У Харкові лікарі борються за життя поліцейського, пораненого внаслідок удару по селищу Буди

13 липня близько 15:40 стався ракетний обстріл селища Буди Харківського району. Під час повторного удару по населеному пункту загинули рятувальник та поліцейський. За життя ще одного поліцейського борються лікарі.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

«Старший сержант поліції Олексій Кощій, поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 ХРУП № 1, разом із напарником оперативно прибули на місце влучання. За 20 хвилин обстріл повторився. Олексій загинув на місці. За життя його колеги Сергія Лопанді борються лікарі», – написав начальник поліції Харківщини.

Загиблому поліцейському було 35 років, у нього залишилася дружина та 9-річний син.

Також внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря.

Ще троє рятувальників поранені.

Загалом зазнали поранень 23 людини, серед них 14-річна дівчинка.

Агентство Телевидения Новости