Окупанти вдарили по залізничному вокзалу під Харковом двома ракетами «Іскандер»: дані прокуратури

Сьогодні, 13 липня, близько 15:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в селищі Буди Харківського району. Загинули двоє людей, понад 20 травмовані.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Після прибуття оперативних служб війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.

Загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Зазнали травм різного ступеня тяжкості 23 людини, серед них 14-річна дівчинка.

Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

За попередніми даними, зс рф вдарили по селищу двома ракетами «Іскандер-М».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости