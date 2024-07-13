Окупанти вдарили по залізничному вокзалу під Харковом двома ракетами «Іскандер»: дані прокуратури
Сьогодні, 13 липня, близько 15:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в селищі Буди Харківського району. Загинули двоє людей, понад 20 травмовані.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Після прибуття оперативних служб війська рф за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації.
Загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
Зазнали травм різного ступеня тяжкості 23 людини, серед них 14-річна дівчинка.
Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.
За попередніми даними, зс рф вдарили по селищу двома ракетами «Іскандер-М».
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).