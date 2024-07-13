П’ятеро працівників Укрзалізниці поранені внаслідок обстрілу селища Буди під Харковом

Сьогодні, 13 липня, армія рф завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині. Поранено пʼятьох залізничників.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазнали поранень машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер та складач поїздів. Трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізовано, ще двом надано медичну допомогу на місці.

Пошкоджено вагони, загоряння, які виникли через ворожий удар, були локалізовані.

Агентство Телевидения Новости