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На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, яка вирувала півтори доби

На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, яка вирувала півтори доби

Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області. Найбільше ворог бив по населених пунктах Куп’янщини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Куп’янському районі зафіксовано чотири з шести пожеж. Близько середини дня були обстріляні Куп’янськ, село Пристін Куп’янської громади та селище Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок ударів виникли пожежі у приватних будинках, в природній екосистемі та будівлі, яка не тимчасово не використовувалась. В ліквідації брали участь бійці ДСНС з Куп’янська та селища Дворічна, а також вогнеборці-добровольці ДПК «Комунальник» із селища Ківшарівка. Без постраждалих. Увечері Куп’янськ обстріляли вдруге. Цього разу також зайнялись приватні оселі. Загальна площа горіння склала 500 кв. м.

В Ізюмському районі окупанти продовжують випалювати лісові масиви. Вдень вони обстріляли ліс Сеньківського лісництва поблизу села Богуславка Борівської громади. Зайнялась хвойна підстилка на площі 2,5 га. З вогнем боролись рятувальники 60-ї частини ДСНС та працівники лісгоспу.

Зранку рятувальникам вдалось загасити подібну пожежу у Борівському лісництві, яка вирувала півтори доби.

За добу зафіксовано 28 випадів пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 22 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Жителям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 2,5 т питної води.

Агентство Телевидения Новости

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