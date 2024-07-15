Оновлено список зі 100 пам’ятників в Україні, які підлягають демонтажу

Українські активісти з ГО «Деколонізація. Україна» оновили список пам’ятників, які мають бути демонтовані в межах декомунізації та деколонізації. У переліку 100 позицій, зокрема пам’ятник радянському солдату біля ст. метро «23 Серпня» та погруддя Жуковському в Харкові.

Про це активісти громадської організації повідомили в Телеграм-каналі.

«А це, аби ви розуміли, скільки ще різних імперських/радянських пам’ятників треба демонтувати. І це лише основні. А насправді їх в десятки разів більше. Працюємо, аби цей список суттєво зменшився», – йдеться в повідомленні.

У переліку – пам’ятники багатьом відомим людям: Михайлу Булгакову, Льву Толстому, Володимиру Висоцькому, Олександру Пушкіну, Максиму Горькому, Зої Космодем’янській, Миколі Островському, Петру Чайковському та Олександру Суворову.

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