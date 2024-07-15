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Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції
14 липня Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
«Це важливий ресурс для того, щоб Харків зміг більш-менш стабільно пройти наступний опалювальний сезон», – зазначив Терехов.
«Цій передачі передувала потужна спільна робота обох сторін. Адже знайти певне обладнання – це одне, а ось підібрати саме те, що відповідає конкретному запиту і потребам нашого міста в умовах постійних російських обстрілів енергоінфраструктури, – зовсім інше», – підкреслив мер.