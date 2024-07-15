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Сьогодні на Харківщині с 12:00 застосовуються аварійні відключення світла

Сьогодні на Харківщині с 12:00 застосовуються аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак, сьогодні, 15 липня, на Харківщині застосовано аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Зокрема, частково знеструмлені споживачі в зоні обслуговування Лозівського та Куп’янського районів електричних мереж, а також у Харкові.

Аварійні відключення діють с 12:00 та триватимуть до стабілізації ситуації в енергомережі.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації, а також нагадуємо про необхідність розумно споживати електрику в умовах дефіциту через аномальну спеку», – наголошують енергетики.

Агентство Телевидения Новости

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